Barcelona dota amb 13,5 milions d'euros les ajudes contra la pobresa infantil

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa aquest dimecres una nova convocatòria del Fons d'Infància 0-16, un ajut de caràcter mensual destinat a les famílies barcelonines amb infants a càrrec en situació de pobresa extrema. Enguany, el pressupost s'enfila fins als 13,5 milions d'euros, que beneficiarà 17.000 famílies de la ciutat, 1.200 de les quals són monoparentals. La tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez, ha presentat la iniciativa acompanyada de la regidora d'ERC, Montserrat Benedí.Les quantitats de les ajudes aniran dels 100 als 475 euros, amb 100 euros addicionals per aquelles famílies monoparentals. Una adjudicació que anirà en funció de la quantitat de menors que tingui cada família, així com el nivell de la renda. Amb això, el consistori calcula que es podrà ajudar uns 25.000 nens i nenes de Barcelona.Pérez ha destacat que l'edició d'enguany no només compta amb més pressupost, sinó també amb una reducció de la burocràcia, facilitant la tramitació del fons. "L'administració ha fet un esforç inèdit per la crisi social generada per la pandèmia, les famílies han de poder cobrir les necessitats més bàsiques", ha subratllat.Les famílies podran acceptar l'ajuda a través del telèfon mòbil. Les famílies que el consistori té identificades rebran un missatge de text que els permetrà acceptar la tramitació, sempre i quan compleixin amb els requisits.Una altra de les particularitats del fons presentat és que s'utilitzarà una moneda digital per a afavorir el vincle amb el "comerç local" i la generació de "comunitat". Enguany les famílies podran triar si fer-la servir o no, però aquelles que ho facin – un màxim de 400 – rebran un 25% de l'ajut en moneda digital i una bonificació de 200 euros. "Aquesta moneda revertirà als comerços d'una desena de barris", ha insistit.

