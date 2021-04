La vacuna de Pfizer necessitarà una tercera dosi

Altres notícies que et poden interessar

La vacuna de Pfizer requerirà una tercera dosi de reforç per consolidar la protecció contra el coronavirus. Així ho ha assegurat el doctor alemany Ugur Sahin, cofundador de l'empresa i un dels màxims responsables de la companyia, en una trobada virtual amb periodistes que han avançat diversos mitjans, com La Vanguardia, des d'Alemanya . La vacuna, que s'administra en dues dosis, necessitarà aquesta tercera punxada per a millorar la protecció: després de la segona, en caldrà una altra al cap de nou mesos. Un cop finalitzat el procés, es faran punxades "de record" cada any o cada divuit mesos.El doctor Sahin ha explicat que les dades de les quals disposa Pfizer actualment indiquen que al cap de sis mesos la protecció és del 91% i no pas del 95%, com ho és al principi. "La protecció es va fent menor amb el pas del temps", ha assegurat. Ell mateix ha afirmat que al cap de vuit mesos els anticossos disminueixen de manera molt clara. És per això que la tercera dosi és "completament necessària", en paraules de Sahin.En aquest sentit, el doctor alemany ha explicat que "probablement després de cada any o cada divuit mesos" caldrà una nova punxada de record, un procediment que es duu a terme amb moltes altres malalties, com la grip. Aquesta dosi "anual" s'aplicarà després de les tres principals punxades. Pfizer ja va explicar fa dues setmanes que "estudiaven si caldria una tercera dosi de la seva vacuna per a millorar la protecció total, al cap de dotze mesos". Albert Bourla, conseller delegat de la companyia, ja va apuntar que els estudis de la farmacèutica apuntaven cap a aquesta direcció. Bourla, sobre els problemes de distribució, es va mostrar convençut que en un parell de mesos "els volums ja no seran un problema. Les quantitats seran suficients". A banda, va considerar realista tornar a la vida prepandèmia a la tardor i ha posat com a exemple Israel.

