VÍDEO | Es nega a identificar-se i agredeix un policia de Terrassa amb un cop de cap al nas

Ayer en #Terrassa (BCN). Infracción de tráfico. Al darle el alto, se da a la fuga. Al conseguir parar los, los ocupantes arremeten contra los agentes. Uno de ellos, propina un fuerte cabezazo en la nariz del agente.



Detenidos ambos por #Atentado.#ProntaRecuperacion compañero! pic.twitter.com/JA4FABezrr — CPU Comunidad y Policías Unidos (@CPU_Police) April 28, 2021

Un vídeo compartit per diversos usuaris a Twitter mostra com una persona es resisteix a ser identificat per la Policia Municipal de Terrassa i, a més, colpeja fortament al nas, amb un cop de cap, a un dels agents. Els fets van tenir lloc aquest dimarts.Tal com expliquen fonts de la Policia Municipal a, tot hauria començat després que, en un control a la plaça del Doctor Robert , davant de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, els agents veiessin com el pilot i el copilot d'un cotxe s'intercanviessin els seients, i quan els hi van demanar aturar-se, el conductor va fer cas omís i va fugir. Després de demanar reforços a altres unitats per aturar els fugitius, finalment es va poder interceptar el vehicle al carrer del Passeig , on té lloc la gravació.Va ser aleshores quan el conductor hauria sortit del cotxe amb actitud violenta, i un agent va recórrer a la porra extensible per frenar-lo. Durant la intervenció, tal com es veu al vídeo, la tensió augmenta quan l'infractor perd les ulleres, i aleshores comença un forcejament que acaba amb un fort cop a la cara de l'agent, que cau a terra.És en aquell moment quan el vídeo finalitza, però el policia agredit aconsegueix detenir el seu agressor amb l'ajuda del seu company, confirmen fonts policials. Poc després arriben altres unitats de suport, i s'enduen l'agressor a dependències policials. Segons ha pogut saber aquest mitjà, està acusat d'atemptat contra l'autoritat i l'Ajuntament es personarà com a acusació particular per un delicte d'agressions. A més, no es descarta tramitar una denúncia per infracció de trànsit.Després de l'incident, l'agent agredit va ser examinat a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa per un fort cop al nas, i actualment es troba estable. A hores d'ara no es té constància de fractures ni altres lesions internes.Aquests fets arriben després que l'Ajuntament de Terrassa anunciés diverses mesures per protegir els agents de la Policia Municipal i apuntalar la seguretat en zones localitzades on s'ha notat un augment de l'incivisme i la inseguretat. A més, aquest dimarts es va anunciar un acord amb el Departament d'Interior per crear un pla de cooperació amb els Mossos que incloïa augmentar la presència d'antidisturbis en aquestes zones detectades.En aquest sentit, el regidor de Seguretat, Xavier F. Rivero, demana, en declaracions a, "evitar barrejar incidents o altres fets delictius", afegint que aquest fet "no té res a veure amb altres agressions o situacions de tensió viscudes les últimes setmanes en barris com Ca n'Anglada o la Maurina".

