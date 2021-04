Pressió dels hotelers de Barcelona per rebre turistes després de deixar de guanyar 2.100 milions d’euros

El Gremi d’Hotels de Barcelona pressiona les administracions per recuperar com més aviat millor l’activitat turística a la ciutat. L’associació xifra en 2.100 milions d’euros els diners que el sector ha deixat de facturar des de l’inici de la pandèmia, l’equivalent al 95% de la facturació anual. “Avui, en condicions normals, hauríem de tenir 60.000 persones dormint a la ciutat i en tindrem 2.100”, ha assegurat el president del gremi, Jordi Mestre, en roda de premsa aquest dimecres.Segons el gremi el 70% dels hotels de la ciutat estan tancats. Entre els que estan oberts, l’ocupació és baixa i ofereixen places rebaixades de preu entre un 50% i un 60%. Pel que fa als treballadors, el 90% estan en ERTO i Mestre ha vaticinat que en molts casos aquestes situacions acabaran en ERO.Amb tot, el gremi ha assegurat que no preveu el tancament d’establiments a causa de la caiguda d’ingressos i Mestre ha assegurat que el negoci és “rendible a llarg termini”. El president del gremi ha reclamat una vacunació “ràpida i estesa a tota la població”. També que es promocioni Barcelona com a destinació segura i que es creï un passaport sanitari que permeti a la població europea viatjar a Barcelona “amb plenes garanties”.Mestre també ha destacat la importància de la celebració del Mobile World Congress, del 28 de juny a l’1 de juliol i ha reclamat reactivar el turisme de fires i congressos. El president del gremi ha insistit que el sector hoteler representa el 5% del PIB de la ciutat i genera entre 30.000 i 35.000 llocs de treball.El sector assegura que les reserves per a l'estiu són "molt escasses" i recorden que els turistes internacionals acostumen a reservar amb mesos d'antelació. "Potser aniran a altres destins que sí que s'han posat les piles", ha dit Mestre.El president del gremi ha qualificat de "nul·les o pràcticament inexistents" les ajudes de l'administració al sector i ha assegurat que juntament amb l'oci nocturn i les agències de viatges són els negocis més afectats.Sobre la possibilitat de destinar les places hoteleres a altres usos de manera temporal mentre no es reactiva el turisme, Mestre ha negat que aquesta opció estigui sobre la taula.

