Vox fitxa com a assessor al Parlament l'advocat que va exercir com a acusació de Torra

El partit d'ultradreta Vox ha nomenat com a assessor al Parlament de Catalunya a Juan Cremades, l'advocat de la formació que va exercir com a acusació popular contra el president de la Generalitat Quim Torra en el judici per desobediència que va provocar la seva inhabilitació. Així ho ha explicat l'agència EFE i han recollit diversos mitjans, arran de la seva publicació al Butlletí Oficial del Parlament el passat 19 d'abril.En el Butlletí apareix el nomenament de Cremades com a "assessor de nivell 4" del grup parlamentari ultradretà a la cambra catalana. Segons explica EFE, Vox ha fitxat l'advocat "per a encarregar-se de temes jurídic", perquè és "un àmbit important per al partit en aquesta legislatura". "Que no quedi res sense denunciar", afirmen les fonts consultades per la mateixa agència.Cremades milita al partit d'ultradreta des d'octubre de 2014. Va exercir com a advocat de Vox en el judici contra els membres independentistes de la Mesa de Parlament de la legislatura de l'1-O, i actualment és el vicepresident provincial de Vox a Barcelona.

