Arxivada la denúncia de Ciutadans contra Colau per suposades irregularitats en la contractació pública

El Tribunal de Comptes ha inadmès i arxivat la denúncia de Ciutadans per suposades irregularitats en la contractació pública a l'Ajuntament de Barcelona durant els mandats d'Ada Colau. Aquesta ha estat la decisió del jutge després que la regidora del grup municipal de Ciutadans a la capital catalana ni tan sols es personés com a actor públic en procés judicial.L'acusació presentada per Maria Luz Guilarte el 14 d'octubre de 2020 denunciava una presumpta mala praxi entre els anys 2017 i 2020 a l'ajuntament dirigit per Ada Colau. El novembre d'aquell mateix any, la sala va demanar a Guilarte que presentés per escrit els supòsits de responsabilitat comptable.La regidora, però, va declinar personar-se com a actor públic i va aclarir que tan sols "posava en coneixement" del Tribunal de Comptes uns fets que, segons ella, tenien indicis de ser irregulars o il·lícits.En l'acte , a més, el jutge especifica que el Ministeri Fiscal deixa clar que les suposades irregularitats denunciades "no constitueixen per si mateixes un perjudici concret contra els fons públics" i que la denunciant del procés no va concretar una pèrdua individualitzada en els recursos públics, tal com li demanava el Tribunal. En conseqüència, el jurat ha inadmès i arxivat l'acusació. Ciutadans pot interposar recurs a l'apel·lació del jutge.

