El nou truc de YouTube que t'estalviarà dades del mòbil a l'hora de veure vídeos

Connectar-se a YouTube a través del mòbil i sense cap connexió Wi-Fi sol provocar molts problemes en el consum de dades dels usuaris. Cada visualització pot ser un veritable mal de cap i després d'un parell de vídeos, que es talli la connexió o directament es quedi un sense dades. Després de milions de queixes, YouTube ha volgut posar remei a aquesta situació i permetrà als usuaris que adaptin el seu consum de dades amb el mòbil.La nova actualització, per a Android i iOs, introdueix la capacitat de canviar els modes de reproducció per a cada vídeo en concret. És a dir, l'usuari podrà modificar la reproducció perquè les seves dades del mòbil no s'esgotin tan ràpidament ni en consumeixi d'una manera molt elevada. Això es pot fer a través de la configuració de la qualitat d'imatge del vídeo. En un principi apareix "Automàtic", però l'actualització ara permet regular-ho a menor qualitat i així frenar el consum de dades excessiu.Per a poder activar aquest estalvi per part de YouTube i que la visualització del vídeo sigui per defecte respectuós amb les nostres dades, el que haurem de fer serà seleccionar per defecte l'opció "estalvi de dades" o seleccionar l'opció "avançada" i la qualitat de 144p o 240p per a tots els vídeos.Altres notícies que et poden interessar:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor