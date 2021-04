A judici un mosso per l'agressió a un periodista en el desallotjament del Banc Expropiat

L'Audiència de Barcelona jutja aquest dijous i divendres un agent dels Mossos d'Esquadra per l'agressió al periodista de La Directa Jesús Rodríguez durant les mobilitzacions pel desallotjament del Banc Expropiat de Gràcia l'any 2016. Les acusacions particular i popular, exercides per Irídia, demanen cinc anys de presó i inhabilitació per a l'agent Daniel M.C. per un delicte de lesions contra el periodista, que va patir una fractura a un dit d'una mà després de rebre un cop de porra. La Fiscalia demana dos anys i nou mesos, i també inhabilitació.Irídia considera que les agressions a periodistes que fan la seva feina són "especialment reprovables" i és una pràctica que fa anys que es repeteix i cal acabar. Destaquen, també, que el periodista agredit "fa anys que denuncia casos de mala praxi i violència policial" cosa que, a parer de les acusacions, dona més gravetat al cas. A l'escrit d'acusació es constata que l'acusat va perseguir Rodríguez traspassant el cordó policial, evitant altres periodistes, i va clavar-li un cop de porra amb "clara intenció de lesionar-lo". L'associació pels drets humans denuncia també que els Mossos no han intentat depurar responsabilitat i tota la càrrega de la investigació ha recaigut sobre l'acusat i l'entitat.Rodríguez va patir una factura de la primera falange del quart dit de la mà esquerra, fet que li va comportar estar 40 dies de baixa dels 90 que va tardar a recuperar-se de tot. Entre els testimonis hi ha set periodistes que es trobaven al lloc dels fets cobrint les mobilitzacions, com ara Martí Urgell, fotoperiodista de. Des d'Irídia insisteixen que cal una comissió d'estudi al Parlament per abordar els mecanismes de control als Mossos per tal d'establir les bases d'una reforma dels mecanismes interns per actualitzar-los, dotar-los de més autonomia i més transparència. També reclamen posar les bases per un mecanisme de control extern i independent i establir també mecanismes de control sobre les armes policials i l'actuació dels agents.Aquest és el vídeo dels fets:

