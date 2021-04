Quatre detinguts per un narcoassalt a Rubí que va acabar amb un mort

Resolem un narcoassalt a Rubí que va acabar amb la mort d’un dels quatre assaltants . Detenim els altres 3 lladres i l'encarregat de la plantació de marihuana. Tots 4 han ingressat a presó pic.twitter.com/AGnGUbPphx — Mossos (@mossos) April 28, 2021

Quan els agents van arribar al lloc dels fets es van trobar el cos sense vida d'un dels atacants, a banda d'una plantació de marihuana oculta, amb unes 500 plantes. La persona que hi residia va explicar que quatre homes havien irromput a casa seva i l'havien agredit. Els Mossos el van acabar detenint com a presumpte autor d'un homicidi.Un cop van saber la identitat del mort, es va iniciar una investigació per tal de localitzar els altres tres assaltants, que van ser detinguts dies més tard com a presumptes autors de robatori amb violència. Tots quatre han ingressat a presó.Amb aquest, són quatre els casos de persones ferides o mortes per arma en un assalt vinculat al cultiu il·lícit de marihuana a la Regió Policial Metropolitana Nord.El 26 de gener una persona va perdre la vista en un assalt a Palafolls (Maresme), l'autor del qual ja ha ingressat a presó després de dos mesos d'investigació. També al Maresme, a Premià de Dalt, una altra persona va resultar ferida el 25 de març per arma de foc a la cama en un altre robatori violent. A principis d'abril, a Pineda de Mar, va tenir lloc un altre cas en què un home també va quedar ferit per arma de foc.Els Mossos alerten que les plantacions de marihuana a Catalunya estan proliferant, ja que permeten obtenir uns beneficis econòmics elevats de manera ràpida, i els assaltants a les plantacions hi veuen, també, una oportunitat de sostreure les plantes per vendre-les i obtenir diners fàcilment; en la majoria dels casos, les víctimes dels assalts no denuncien, ja que elles també estan involucrades en un delicte de tràfic de drogues.A més, aquests cultius comporten normalment altres activitats delictives - tràfic de drogues, robatoris violents, detencions il·legals i baralles amb armes - que generen inquietud social. Els Mossos asseguren que destinen "molts esforços" a detectar tots els casos.