Un capellà prohibeix a una noia lesbiana ser padrina perquè «no porta una vida digna»

Escàndol al País Valencià per la decisió d'un capellà de vetar una noia lesbiana per no portar "una vida digna". La Vilavella, el petit municipi on s'han produït els fets, s'ha bolcat a favor de la jove penjant banderes amb l'arc de Sant Martí als balcons.La noia, de 26 anys, catòlica i membre de la comunitat religiosa, volia fer de padrina en la confirmació de la seva neboda, però va topar amb el capellà, que no li va permetre per la seva orientació sexual.L'activista Pastora de Florencio, presidenta de Castelló LGTBI, denuncia que l'argument del capellà és que l'afectada "no porta un estil de vida digne". "Els motius són kafkians", argumenta de Florencio. "És una persona creient, batejada, que ha fet la comunió i la confirmació", assegura.

