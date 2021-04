Altres notícies que et poden interessar

La Covid-19 és realment encara una malaltia desconeguda. Ens manca molta informació i no sabem com reaccionar davant d’alguns dubtes. Una de les preguntes que es fan els científics ara és: “Com reaccionen els cossos de la gent que es reinfecta”.Per respondre-ho, la Universitat d’Oxford ha rebut l’autorització per portar a terme un experiment que no té massa de convencional, segons recull Rac1 : esta buscant 64 persones sanes d’entre 18 i 30 anys que hagin passat la Covid-19 per reinfectar-les. L’objectiu passa per descobrir quina quantitat de virus és necessària per reinfectar algú que ja ha passat la malaltia, així com estudiar quina és la resposta del sistema immunitari davant d’una nova exposició al virus.Els voluntaris que participin a l’experiment cobraran 5.700 euros, tindran atenció mèdica les 24 hores al dia i estaran ingressats en un hospital almenys els 17 dies posteriors a la inoculació del virus, fins que les PCR resultin negatives.El procés serà una reinfecció progressiva, començant amb dosis molt baixes del virus que s’aniran elevant, per determinar en cada participant quina és la quantitat exacta de virus que l’ha infectat.Els resultats també serviran per produir vacunes més evolucionades i efectives.

