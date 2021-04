Retiraran el nom d'un «kapo» dels nazis a Mathausen del monòlit dels deportats de Sabadell

La Taula d’entitats de Memòria Històrica de Sabadell ha acordat la retirada del nom d’Enric Tomàs Urpí de la placa que hi ha al monòlit en memòria dels deportats sabadellencs als camps nazis i a totes les víctimes del nazisme, que es troba a la plaça de Montserrat Roig.Tomàs Urpí (1912-1945) va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen i allà, segons diversos testimonis d’altres presoners al camp, va esdevenir un kapo a les ordres dels nazis, acusat de maltractar i fins i tot assassinar a altres presoners.Un kapo era un presoner en un camp de concentració nazi que havia rebut l'encàrrec, per part dels guàrdies de les SS, de supervisar el treball forçat o dur a terme tasques administratives al camp, a canvi de certs privilegis. El sistema del presoner funcionari minimitzava els costos en permetre que els campaments funcionessin amb menys personal de les SS.La justificació per eliminar la presència d'Urpi a la placa "contradiu el que en el seu moment es va decidir a la mateixa Taula, quan es va debatre sobre la seva inclusió en actes de memòria i reconeixement". A més, des del consistori, s'ha corroborat amb l'opinió d'alguns experts sobre el tema i d'un informe al Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Tot plegat, s'ha coincidit en l'eliminació de la placa del nom d'Enric Tomàs Urpí. La modificació es farà coincidint amb la instal·lació de tres noves llambordes stolpersteine, encara sense data prevista, a l’espera de la provisió d'aquest material per part del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor