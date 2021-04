Correus detecta a Sant Cugat una carta a Ayuso amb dos projectils

Els sistemes de seguretat de Correus al centre de distribució de Sant Cugat han detectat una carta que tenia com a destinatària la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que contenia dos projectils, segons informacions facilitades pel Ministeri de l'Interior i el Ministeri de Transports. Interior ha traslladat ja els fets a la Presidència de la Comunitat de Madrid.D'altra banda, Correus ha interceptat una altra carta, aquesta al Centre de Tractament Automatitzat de Vallecas, que tenia com a destinatària la Direcció General de la Guàrdia Civil i que contenia quatre projectils. Les mateixes fonts indiquen que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat investiguen els fets.El govern estatal ha condemnat "amb rotunditat" els fets i ha traslladat la seva solidaritat tant a la presidenta de Madrid com a la directora general de la Guàrdia Civil, així com a les institucions que ambdues representen.Amb aquestes dues ja són cinc les cartes amb bales que ministres, líders polítics i responsables policials han rebut els darrers dies, després de les que es van adreçar al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al màxim dirigent de Podem, Pablo Iglesias, i a la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez.Cap dels responsables d'aquestes missives ha estat detingut fins ara. Sí ho ha estat, en canvi, el presumpte autor d'una sisena carta amb amenaces de mort que ha rebut la ministra de Turisme, Reyes Maroto, aquesta amb una navalla aparentment tacada de sang. Es tracta d'un veí de la localitat madrilenya d'El Escorial que segons algunes fonts té problemes de salut mental.

