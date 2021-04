Més de 160 organitzacions humanitàries exigeixen al govern espanyol rectificar la política migratòria

Més de 160 organitzacions socials envien una carta al govern espanyol per exigir una rectificació urgent entorn la política migratòria a les Canàries: "Espanya posa en perill la vida de milers de persones i situa el país fora del marc internacional dels drets humans". Denuncien el tracte que reben les persones migrants quan arriben a l'Estat, la criminalització que pateixen i els procediments irregulars a què els sotmeten.



Diferents representants d'organitzacions humanitàries han declarat aquest dimarts en roda de premsa la necessitat de replantejar el model d'acollida dels migrants: "Canàries és un exemple més de la ineficiència d'aquestes polítiques migratòries, que lluny de parar la migració, l'únic que provoquen és el sofriment de les persones. No hi ha lliçons apreses, les autoritats segueixen fallant, després del fracàs dels macrocentres a Ceuta i Melilla, tornem a reproduir el mateix a les Illes", lamenta la responsable de Política Interior d'Amnistia Internacional d'Espanya, Virginia Álvarez.

Aquesta situació, segons les organitzacions socials, provoca "una sensació d'abandonament i inseguretat entre la població de les Canàries", i s'aprofita entre aquells que alimenten els discursos d'odi i criminalitzen a les persones migrants. En aquest sentit, Amnistia Internacional exigeix protegir els menors estrangers no acompanyats d'aquells que "llancen odi". "Han de ser tractats com el que són: nens i nenes", demana Amnistia Internacional.Per altra banda, la responsable de l'ONG Red Acoge, Paloma García, ha subratllat la preocupació pels procediments irregulars que sotmeten als migrants "No es pot seguir restringint el dret a la lliure circulació; les detencions tampoc poden superar les 72 hores; els trasllats han de fer-se a la Península i no es pot retornar a ningú de manera involuntària".

