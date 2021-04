Marlaska rebutja el compromís del Congrés per traslladar la comissaria de la Via Laietana

La senadora republicana Adelina Escandell ha reivindicat que la comissaria de Via Laietana es reconverteixi en un espai de memòria democràtica. "Està associat en la memòria i experiència popular a la repressió extrema silenciada durant massa anys", ha dit.



El 2017 el Congrés dels Diputats va aprovar una proposició no de llei d'ERC amb aquest objectiu, amb els vots a favor del PSOE i Podem.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat que mantindrà la Prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona. "No veiem motius operatius per traslladar-la", ha defensat Grande-Marlaska aquest dimarts a la tarda a la sessió de control al Senat preguntat per ERC.El titular d'Interior ha remarcat que el govern espanyol "no contempla" el trasllat perquè no vol "privar la societat catalana" de la possibilitat que les forces de seguretat "operin en les infraestructures adequades". Grande-Marlaska ha assegurat que l'executiu espanyol està "compromès amb la recuperació de la memòria democràtica" i ha dit que a Catalunya ja hi ha altres espais de memòria.

