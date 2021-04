Qui eren els dos periodistes espanyols assassinats a Burkina Faso

Recordamos a Roberto Fraile y David Beriáin trabajando en uno de sus rodajes en Afganistán.



La ministra d'Afers Exteriors confirmava aquest dimarts la mort a Burkina Faso de David Beriain i Roberto Fraile , dos periodistes que treballaven en un documental de denúncies contra la caça furtiva i que van patir l'atac d'un grup de terroristes que atacaven caçadors.David Beriain, nascut a Artajona (Navarra) el 1977, s'havia infiltrat en organitzacions criminals amb el sobrenom de Clandestino per rodar documentals per a DMAX. En un dels treballs va mostrar el negoci dels segrestos a Veneçuela i en un altre va endinsar-se en el negoci de la cocaïna al Perú.El periodista va fundar una productora amb Rosaura Romero, la seva dona: 93 metros. També va ser un dels pocs reporters que va entrar als campaments de les FARC a Colòmbia, una fita per la qual va rebre el premi Manuel Porquet de periodisme digital.Roberto Fraile, nascut a Barakaldo (Biscaia) fa 47 anys, tenia dos fills i era treballava a la televisió autonòmica de Castella i Lleó, una feina que combinava amb la gravació de documentals. Un d'ells, sobre els 80 anys de l'agència EFE, va ser projectat al Festival de Cinema de Màlaga el 2020.Com Beriain, Fraile també havia treballat en reportatges sobre conflictes armats, com ara a l'Afganistan i a Síria. De fet, el 2012 va ser ferit per l'explosió d'un artefacte a Síria, on enregistrava un reportatge.

