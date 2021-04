Els Estats Units permeten als vacunats anar sense mascareta als exteriors

Altres notícies que et poden interessar

Els Estats Units, com Alemanya ahir , relaxen les normes que obliguen a dur mascareta. Les persones que estiguin vacunades no hauran de fer-les servir a l'aire lliure, excepte en aglomeracions, i els no immunitzats també podran anar a cara descoberta si acompanyen vacunats a l'aire lliure."Si estàs completament vacunat i vols participar en una petita trobada amb persones vacunades i no vacunades, les dades científiques mostren que pots fer-ho de forma segura sense mascareta", ha dit Rochelle Walensky, directora dels Centres per a la Prevenció i el Control de Malalties, l'agència federal de salut pública.Les noves normes també indiquen que no és obligatòria la mascareta per caminar, anar en bicicleta o córrer sols o amb membres de la mateixa llar. Els vacunats, a més, podran anar sense mascareta a les terrasses dels restaurants. Als Estats Units les mascaretes continuaran recomanades en espais concorreguts, com ara estadis o concerts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor