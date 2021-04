Javier Guijas, el tarragoní que triomfa a TikTok: «Ens ha salvat a molts joves de l'avorriment»

Javier Guijas, a la Rambla Nova de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Javier Guijas, a la Rambla Nova de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Javier Guijas és un tarragoní de 14 anys que penja vídeos a Internet. Això no seria res fora del normal en els temps que corren si no fos perquè a tan curta edat i només amb un any de trajectòria ja ha aconseguit que el segueixin gairebé 2 milions d'usuaris. Concretament, s'ha convertit en un fenomen a TikTok , la plataforma de vídeos curts que ha esdevingut més popular entre els joves. Parlem amb ell sobre com ha arribat fins aquí i com viu aquesta situació.- Un amic em va dir de fer-ne un. Jo en tenia un altre però no hi pujava res. Llavors, vaig pujar un vídeo i es va començar a fer viral i tots els vídeos que pujava mica en mica es començaven a fer virals fins al dia d'avui.- Vaig ser dels primers a publicar vídeos informatius a TikTok, que són els que viralitzen més el meu perfil. Per això vaig destacar més a la plataforma, amb aquest contingut original vaig arribar a la xifra de seguidors que tinc.- Algun cop sí que ho faig, amb amics o quan m'ajunto amb gent que crea contingut. Però no ho solc fer perquè als seguidors que tinc normalment els sol agradar més els vídeos d'informació, i per tant té més repercussió. El meu compte de TikTok és variat, un dia puc parlar de qualsevol cosa i l'altre faig un ball.- A mi no em molesta, la gent normalment s'ho pren molt malament, però jo crec que s'ha de veure des d'un punt de vista positiu. Això és que a la gent li agrada. No dir res que la idea no ha sortit d'ell potser sí que em molesta.- La constància. És això el que m'ha portat aquí. La meva mare em deia en quarantena que havia de descansar, però jo em proposava al principi del dia pujar sis vídeos, i sis vídeos pujava al dia. Tot això portava a què la gent em seguís o que no em seguissin però sí que miraven el meu perfil i que cada dia pujava contingut. I això és el que crec que a la gent li agradava, que sabia que cada dia tenia coses interessants per veure. Jo crec que és la constància i el contingut original.- Vaig començar el 7 de març i el 14 ens van confinar. Jo anava pujant els meus vídeos, al principi és difícil quan en tens pocs, i sumava 200 seguidors al dia. Quan vaig començar a arribar als dos mil o tres mil pujava de mil en mil. He arribat a pujar 100.000 seguidors en només un dia, però això ja quan tens més públic i la gent comparteix els teus vídeos.- TikTok jo crec que ha estat la plataforma que ens ha salvat a molts de l'avorriment, sobretot a la gent jove. A molts creadors de contingut que potser portaven anys i ningú no els coneixia, el confinament els ha fet créixer moltíssim més. Aquí a Tarragona el meu cas potser és més destacat perquè no hi ha gent gravant contingut, però a Madrid i llocs així sí que ha pujat moltíssim en qüestió d'un any.- Els meus companys ho saben des d'un principi, quan vaig començar. Jo tenia els meus amics a Instagram i la gent del meu col·legi em coneix des de 5è de primària. Soc jo, no he canviat, em miren igual, no hi ha res diferent. De fet, jo crec que ni hi pensen a l'hora de parlar amb mi, és el que m'agrada perquè em dona tranquil·litat. Potser la gent que conec del carrer reaccionen diferent en veure'm, però per sort els companys de classe no han canviat.- Em passa i amb ma mare també em passa moltes vegades i es queda al·lucinant. Al principi es pensava que mentia, no s'ho creia del tot, era com una fantasia, que estava al meu propi món. Quan vaig anar a Madrid, amb mon pare, també em paraven. Anar de Tarragona a Madrid, fent molts quilòmetres, i que la gent t'aturi també és impactant.- La gent que critica sempre passa, mai diu res al carrer, fins i tot he vist missatges a Instagram que em faltaven al respecte i després al carrer m'han aturat i m'han demanat una foto o han parlat amb mi. Comentaris dolents en reps tots els dies, al final has de mentalitzar-te que no li pots agradar a tot el món, però sincerament les crítiques les porto bastant bé, no em frustro ni res.- No en parlem gaire, ells saben que jo soc allà penjant vídeos, però no ha canviat res. La meva família continua sent la mateixa, sí que és veritat que es queden impactats però no ha canviat res. Amb la meva nòvia, igual.- Jo sempre dic que amb TikTok, Instagram i les marques sí que es pot viure. És millor tenir una segona sortida per si de cas et va malament. Potser un mes una marca et dona 15.000 euros i un altre mes ningú et parla i no guanyes res. Des de fa tres o quatre anys he pensat que m'agradaria bastant estudiar Dret o alguna cosa així per ser advocat. En el cas d'això que m'ha vingut de sobte, doncs estudiar alguna cosa de màrqueting, per poder ser mànager, o crear una empresa... Diverses coses tinc en ment, però soc molt jove i em queda temps per pensar-hi.- Tinc una mànager, que gestiona el meu correu de contacte, i entre ells arriben o no a un acord. De vegades hi ha marques que no pots promocionar pel tipus de públic que tens. Potser una marca que ven tabac o alcohol, que t'ofereixen molts diners, però al final això no ho puc vendre al meu públic perquè tinc un públic jove. No a totes les marques els dius que sí, estàs pendent del públic.

