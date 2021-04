El 72% de les empreses catalanes considera urgent la transició cap a l'economia circular. D'entre elles, el 90% de les més grans de 500 treballadors, considera molt urgent aquest canvi, mentre que les empreses de 10 a 50 treballadors rebaixen el grau d'urgència en 24 punts. A més, quan l'economia circular forma part de l'estratègia empresarial, la urgència de la implantació és més gran. Són dades del primer Baròmetre sobre economia circular de l'economia catalana, que aquest dimarts s'ha presentat en un acte telemàtic.La presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes (CEC), Ana García, ha presentat les dades, al costat del degà del Col·legi, Oriol Amat, la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà, el president de la Comissió Sostenibilitat i Economia Circular de Pimec, Jaume Puig, el director de Desenvolupament Sostenible de Foment del Treball, Salvador Sedó, i el director general del Tecnocampus Mataró-Maresme, Josep Lluís Checa.Pimec i Foment del Treball Nacional han traslladat l'enquesta entre els seus associats, mentre que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ho ha fet entre les associacions empresarials i les empreses adherides a l'Observatori d'Economia Circular. En total hi han participat 184 empreses, dels sectors industrial, de la construcció i terciari. La majoria de les empreses enquestades han esmentat, com a causes principals per fer la transició cap a l'economia circular, la reducció dels riscos ambientals i la dependència de materials, així com a la reputació corporativa.Des de la crisi del 2008, el model d'economia lineal basat en extreure, usar i llançar ja ha entrat en crisi. Des de les Nacions Unides s'han proclamat els Objectius per un Desenvolupament Sostenible i la UE també ha fet seu un canvi de model. De fet, el 37% de Next Generation ja estan destinats a transició verda i a assolir els objectius climàtics.Ana García ha destacat que només un 15% de les empreses enquestades creuen que la transició a l'economia circular té poc pes en les seves estratègies de negoci. La majoria dels enquestats considera que té un coneixement mig-alt sobre el mateix concepte d'economia circular. No hi ha una resposta unànime sobre el que les empreses entenen per economia circular, però la majoria la relaciona amb la reducció de residus, la reutilització i l'extensió de vida i el reciclatge.Amat ha explicat que el baròmetre permetrà obtenir informació sobre fins a quin punt les empreses catalanes han adoptat l'economia circular i impulsat mesures per impulsar aquest model. El degà dels economistes ha destacat que una de les línies estratègiques de l'economia catalana ha de ser l'aposta per la sostenibilitat i l'economia verda i circular, que és la que pot fer que Catalunya sigui "pionera en innovació".Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha explicat que pel Govern l'economia circular és "una aposta estratègica des de fa anys", i ha posat com a exemple l'impuls donat a l'economia verda, l'estratègia catalana d'ecodisseny, la nova llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels recursos de Catalunya, i el futur full de ruta de l'economia circular.Jaume Puig, de Pimec, ha destacat que "l'economia circular és molt més que el reciclatge, implica un canvi de visió, una aposta clara per l'ecodisseny i la sostenibilitat". També Salvador Sedó, de Foment, ha demanat un enfocament global del concepte circular, que ha d'arribar a la cadena de proveïdors i de distribució.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor