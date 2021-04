L'esbroncada d'Argimon al TSJC: «M'importa un rave si és mosso o guàrdia civil! Vacunem tothom»

Altres notícies que et poden interessar

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha sortit al pas de l'ordre del TSJC a Salut perquè la proporció de vacunats als cossos policials espanyols arribi al nivell dels Mossos d'Esquadra. "M'importa un rave si és mosso o guàrdia civil. Ens han format per donar assistència a tothom", ha etzibat Argimon. "Tot és prou complicat per judicialitzar-ho o polititzar-ho", ha afegit, visiblement empipat. Argimon ha criticat el jutge, "a veure si li hauria de demanar quina vacuna haurem de posar, si Pfizer, Janssen o AstraZeneca".Argimon recorda que prioritzar la vacunació de personal essencial implica deixar de subministrar dosis a persones més grans de 70 anys. La portaveu del Govern i consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, ha negat aquest migdia que hi hagi "cap mena de discriminació" en la vacunació d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Després que el TSJC hagi donat deu dies al Departament de Salut perquè la taxa de vacunació als dos cossos s'equipari a la de Mossos, Budó ha recordat que es va aturar la vacunació a col·lectius essencials –com els cossos de seguretat-.Això es va produir perquè se'ls administrava el vaccí d'AstraZeneca i la decisió va ser deixar-ho de fer perquè es va decidir que només pertocava a persones d'entre 60 i 69 anys. Així, veu una "contradicció" entre l'ordre del tribunal i els criteris de vacunació de l'Estat.

