Dos hospitals catalans, entre els 100 millors del món

La revista de Nova York Newsweek ha elaborat , en col·laboració amb Statista Inc, el rànquing amb els 2.000 millors hospitals del món. En la llista, hi ha la presència de dos centres catalans: el Clínic -38- i el Vall Hebron -99-.Aquesta és la tercera edició del rànquing per part de la revista, i coincideix amb un any excepcional en matèria d'hospitals per la pandèmia del coronavirus. Els investigadors han estudiat 25 països diferents.Els tres millors hospitals del món són dels Estats Units. Es tracta del Mayo Clinic de Rochester, el Cleveland Clinic i el Massachusetts General Hospital de Boston. El primer hospital europeu ocupa la sisena posició i és el Charité - Universitätsmedizin Berlin alemany.

