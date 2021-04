Guia de la desescalada a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia a Catalunya es troba estancada . No augmenta, però tampoc baixa a la velocitat que tothom voldria. Això permet veure a l'horitzó un escenari de desescalada, lenta i controlada, per tal d'anar recuperant la normalitat, sempre que els indicadors acompanyin. El nombre d'ingressats a les UCI, que continua frenat en els 500 hospitalitzats, preocupa el Govern i des del Departament de Salut es demana precaució i no abaixar la guàrdia malgrat admetre que cal "anar normalitzant la vida", tal com apuntava aquest dimarts el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Si en els propers dies les dades continuen millorant la Generalitat es planteja una reobertura immediata per a tots els sectors afectats. Aquesta setmana ja es permet la mobilitat per tot el territori i sobre la taula hi ha l'obertura de la restauració als vespres i el manteniment o la relaxació del toc de queda, entre d'altres qüestions. El 9 de maig és una data clau, perquè decau l'estat d'alarma . A partir d'aleshores, les limitacions s'aixequen i les noves restriccions que es vulguin aplicar hauran de rebre l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).Des d'aquesta setmana ja no hi ha confinament comarcal i els ciutadans es poden moure per tot el territori. Ara com ara, continua el confinament perimetral de Catalunya, per tant no es pot sortir del país sense causa justificada. L'aixecament del confinament comarcal va començar dilluns i es mantindrà mentre les dades es mantinguin estables o millorin. En els últims dies es va plantejar fer un confinament per vegueries o per regions sanitàries, però finalment el Procicat va ampliar el marge per a la ciutadania. La decisió té una vigència d'una setmana a l'espera de veure com evoluciona la pandèmia. El Govern també ha plantejat que es pugui fer una desescalada asimètrica i "tancar" territoris concrets amb una alta incidència del virus. A la primera onada va passar amb la conca d'Òdena i, a la segona, amb el Segrià. En tot cas, la decisió final, quan no hi hagi estat d'alarma, passarà pel TSJC.Un dels sectors més afectats per la pandèmia ha estat el de la restauració. A dia d'avui, els restaurants poden obrir de manera continuada, amb limitació d'aforament, fins a les cinc de la tarda, però no poden servir sopars. Aquesta és una mesura que el Govern es planteja relaxar si les dades milloren. Permetria, per exemple, tornar a obrir els vespres i que els clients hi poguessin sopar encara que fos només a la terrassa, c om apuntava fa pocs dies el conseller d'Interior, Miquel Sàmper . Divendres passat va començar una prova pilot a Girona per valorar l'obertura dels restaurants en horari de sopar. Quan decaigui l'estat d'alarma, en principi els bars i restaurants podran tornar a obrir si no hi ha una nova restricció de la Generalitat, que en qualsevol cas haurà de rebre l'aval del TSJC.El toc de queda ha estat una de les mesures més controvertides que han aplicat els governs per frenar l'avenç de la pandèmia. La limitació horària a les deu de la nit es va posar en marxa en plena segona onada per evitar interaccions socials i estarà vigent fins el 9 de maig, quan decau l'estat d'alarma. Tot i que el suport jurídic de la mesura és, precisament, que estigui en vigor l'alarma a nivell estatal, el Govern es planteja que el confinament nocturn continuï. Una de les vies és la modificació del decret 27/2020, aprovat el 13 de juliol de l'any passat per limitar drets fonamentals -com ara la llibertat de moviments- en la línia de contenir la pandèmia. Aquesta modificació ja es podria dur a terme en el consell executiu de la setmana vinent, segons ha indicat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Tot i això, l'última paraula la tindrà sempre el TSJC.La modificació del decret 27/2020 és la via que la Generalitat interpreta com a més vàlida a l'hora de contenir la pandèmia a través de restriccions quirúrgiques. L'exemple és el que va passar a l'estiu, quan va decaure el primer estat d'alarma i el Govern va promoure confinaments perimetrals com el del Segrià per frenar l'avenç de contagis a la zona. Tot i això, cada mesura haurà de traslladar-se al TSJC, que disposarà de tres dies per decidir. La limitació de les reunions també està inclosa en l'estat d'alarma, i és probable que es mantingui per mantenir sota control la xifra de contagis. En teoria, el confinament perimetral de Catalunya es podrà aplicar, tot i que en la primera onada el govern espanyol sostenia tot el contrari. La Moncloa, de fet, assegura que les comunitats disposaran dels recursos legals necessaris per aturar qualsevol augment de la incidència del coronavirus.Un cop decaigui l'estat d'alarma, el TSJC tornarà a ser protagonista, com va passar a l'estiu i tindrà l'última paraula a l'hora de permetre restriccions de drets fonamentals. Les decisions del Govern hauran de rebre l'aval dels jutges que, fins ara, han mostrat criteris diferents a l'hora de permetre determinades limitacions de drets. Durant la segona onada, a l'estiu, la justícia va frenar determinades restriccions: una resolució del jutjat de Lleida, dictada de matinada i amb el suport de la Fiscalia, es va oposar al confinament de diversos municipis del Segrià i va argumentar que calia reactivar l'estat d'alarma per una limitació d'aquelles característiques. A la tardor també hi va haver discrepàncies pel que fa al tancament de bars i restaurants arreu del país i el TSJC va demanar més arguments per fonamentar la decisió. Sense estat d'alarma, els jutges tornaran a tenir protagonisme. Aquest dimarts n'hem vist un exemple en relació a la vacunació: la justícia ha ordenat a Salut vacunar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

