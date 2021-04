Les ciutats amb més qualitat de vida de l'Estat, segons l'OCU

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha avaluat la qualitat de vida a les principals ciutats de l'Estat, en un informe en què valoren factors com ara la mobilitat, el cost de la vida, l'ocupació o els serveis sanitaris i educatius.La ciutat que surt més ben posicionada és Vigo, seguida de Saragossa, Bilbao, Valladolid i Còrdova. Per trobar una ciutat catalana cal anar a la part baixa del rànquing, on apareix Barcelona, amb només Madrid per sota.L'estudi, que té com a base una enquesta a 3.000 habitants de les ciutats analitzades, destaca Vigo per la bona valoració en seguretat, neteja, educació i medi ambient; però té com a punts febles el mercat laboral i immobiliari. Saragossa té com a punt feble la neteja; i a Bilbao fallen el cost de la vida i el mercat immobiliari.A Barcelona, com a Madrid, els elements que penalitzen la seva valoració són el cost de la vida, el mercat immobiliari, la neteja urbana i el medi ambient i la contaminació. La capital catalana, a més, suspèn en seguretat. Per contra, els punts forts són les ofertes de feina i l'oferta cultural i d'esport.

