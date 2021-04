Bizum redueix el nombre de transferències que es poden rebre cada mes

L'aplicació Bizum, que permet fer operacions instantànies, posa límit a la seva capacitat operativa. La companyia redueix el topall de transferències que es poden rebre cada mes a menys de la meitat de les actuals, segons informa Invertia.El límit mensual de transferències per a cada usuari particular passarà a ser de 60 a partir del pròxim 15 de juny, mentre que ara el topall està en 150. Aquest màxim s'aplicarà a tota la banca, tot i que cada entitat podrà decidir establir un límit inferior. La decisió d'aquesta mesura es fa per una "política de seguretat", segons expliquen des de Bizum al mateix mitjà Bizum va néixer fa cinc anys i actualment ja supera els 15 milions d'usuaris. En part això és per la tendència entre particulars d'utilitzar cada cop menys efectiu en el dia a dia, i a la qual s'hi han sumat alguns comerços i autònomes que també ofereixen cobrar a través d'aquesta via.La tendència d'utilitzar cada cop menys l'efectiu en el dia a dia i a la qual s'hi han sumat alguns comerços i autònoms que han començat a oferir als seus clients els pagaments per aquesta via.El problema és que alguns ho fan com a particulars, en lloc de com a comerços electrònics, fet que suposa una operació irregular, ja que Bizum estableix que el servei que pot oferir un comerç o un autònom és diferent de l'enviament de diners entre particulars, motiu pel qual s'ha de contractar amb el banc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor