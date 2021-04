Pimec demana que es constitueixi el nou Govern «el més aviat possible»

Pimec ha reclamat aquest dimarts "generositat" per part dels partits polítics i que hi hagi un nou Govern "el més aviat possible". Ho ha verbalitzat el president de la petita i mitjana empresa, Antoni Cañete. El líder patronal ha afirmat que "no pot ser que hagin passat quasi tres mesos des de les eleccions i que no hi hagi govern en la situació que està vivint el país".La patronal de les pimes també ha demanat una participació "real" en els fons europeus, un fet immediat que encara fa més urgent, segons Pimec, la necessitat de tenir un govern constituït. Ho ha dit també Antoni Cañete, qui ha recordat que el sector que representa vol ser present en la gestió dels fons de Next Generation d'una manera activa i no només per "cobrir l'expedient".Cañete ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa posterior a l'assemblea general de la patronal, la primera que se celebra després de les eleccions celebrades per l'organització que van suposar l'inici del seu mandat. El dirigent patronal ha advertit de les dificultats d'aquestes empreses per accedir a la presentació de projectes i ha reclamat "informació i acompanyament" per part de les administracions en l'actual procés vinculat al pla de recuperació.Abans de la intervenció de Cañete, en l'acte de clausura de l'assemblea general, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha demanat a Pimec de tenir un "paper de lideratge" en els fons Next Generation i fer un "front comú" per "no malgastar" els recursos europeus.Precisament aquest dimarts, el govern espanyol ha donat llum verda al pla de recuperació vinculat als fons de la UE. Aquest divendres a tot estirar haurà de presentar-lo davant la Comissió Europea. Des de l'aprovació dels fons, les principals organitzacions empresarials, de Foment del Treball a Pimec, i entitats com el Cercle d'Economia, han estat reclamant ser tinguts com a part actora en la definició dels projectes a elaborar i la màxima transparència en la seva gestió.L'assemblea de Pimec ha aprovat un pressupost de 16 milions d'euros, amb un resultat de 558.000 euros.

