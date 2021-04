Assassinen dos periodistes espanyols a Burkina Faso

Els dos periodistes espanyols que havien estat donats per desapareguts després d'un atac per un grup armat aquest dilluns a l'est de Burkina Faso han estat assassinats. Ho ha confirmat aquest dimarts el govern espanyol a través de la ministra Arancha González Laya. Segons ha indicat la ministra, l'última informació de què es disposa és que s'han trobat els seus cadàvers a la zona de l'atac.Tots dos eren periodistes que realitzaven un documental sobre la tasca desenvolupada per Burkina Faso en els parcs naturals per combatre la caça furtiva. Els dos homes es trobaven en parador desconegut al costat d'un irlandès i un membre de les forces de seguretat burkineses després d'un atac executat per persones armades no identificades contra una patrulla mixta de la unitat contra la caça furtiva a la província de Kompienga.Segons González Laya, es va perdre el contacte amb els periodistes la tarda de dilluns. La zona en què han tingut lloc els esdeveniments, molt a prop de la ciutat de Pama, és considerada molt perillosa per l'acció que hi duen a terme grups armats jihadistes i per l'existència de caçadors furtius.

