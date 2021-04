Les primeres imatges de «House of Dragons», la nova sèrie de l'univers «Game of Thrones»

Fire will reign 🔥

HBO ha començat la producció de House of the Dragon, la primera sèrie spin-off de Joc de Trons, una preqüela ambientada tres segles abans de la trama original, que arribarà a la plataforma de streaming el 2022. Així ho ha revelat el compte oficial de la sèrie a Twitter. "El foc regnarà. La sèrie original House of the Dragon està oficialment en producció", diu la publicació, que inclou una foto amb els actors en plena lectura de guió.La cadena ha compartit diverses fotos de cada un dels intèrprets. Rhys Ifans com Otto Hightower, Steve Toussaint com Lord Corlys Velaryon, Eve Best com Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno com Mysaria, Paddy Considine com Viserys Targaryen, Emma D'Arcy com Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke com Alicent Hightower, Matt Smith com Daemon Targaryen i Fabien Frankel com Ser Criston Cole encapçalen la ficció.La plataforma vol estirar el màxim Game of Thrones. El seu èxit amb la sèrie original -adaptada de les obres de George R.R. Martin- els ha motivat per preparar tot un ventall enorme de spin-offs sobre les aventures, desavinences i traïcions del Set Regnes. La plataforma ja va afirmar que té dues noves produccions en marxa: una és House of Dragons; i l'altre és Tales of Duk and Egg - que situarà l'espectador 90 anys abans dels esdeveniments de la sèrie original, centrant-se en dos personatges-. Ara, però, se n'han afegit dues més, sumant fins a sis amb l'original del 2011.Un d'aquests projectes de sèrie en fase de producció es titula 9 Voyages i està sent desenvolupada pel creador de Roma, Bruno Heller. Se centra en Lord Corlys Velaryon, Senyor de les Marees, cap de la Casa Velaryon i marit de Rhaenys Targaryen. La segona sèrie treballa amb el títol provisional de 10.000 Ships i la trama gira al voltant de la reina guerrera Princesa Nymeria, una venerada avantpassada de la Casa Martell que va fundar el regne de Dorne.

