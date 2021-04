El Govern sospesa mantenir el confinament nocturn quan caduqui l'estat d'alarma

Altres notícies que et poden interessar

La Generalitat es planteja mantenir vigent el confinament nocturn encara que decaigui l'estat d'alarma. Així ho ha assenyalat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. El toc de queda està establert en l'estat d'alarma - que caduca el 9 de maig -, però el Govern prepara mesures que serveixin per contenir la pandèmia sempre i quan les autoritzi el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Fa unes setmanes, la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo ja va indicar que les comunitats podrien disposar de mecanismes per limitar la mobilitat nocturna, tot i que sempre dependrien del vist-i-plau dels tribunals.En tot cas, les xifres de la pandèmia remeten, Catalunya durà a terme una reobertura "immediata" de tots els sectors afectats. Budó ha ressaltat que les dades tracen un panorama de cert "estancament" , fins i tot "lleugerament a la baixa", però ha apuntat que continua sent "preocupant" la presència de fins a 500 persones a les UCI del país a causa de la Covid. En tot cas, s'ha mostrat oberta a "avançar en la desescalada" si les dades ho permeten. Des d'aquest dilluns, la mobilitat és lliure a tot Catalunya i membres del Govern han obert la porta a continuar ampliant els horaris de la restauració , ara limitats fins a les cinc de la tarda.Les mesures que van entrar en vigor aquest dilluns caduquen la setmana vinent, de manera que el Procicat haurà de prendre noves decisions en els propers dies. "S'ha d'acabar de debatre", ha indicat la portaveu del Govern, que també ha indicat que s'està treballant en un marc normatiu propi per afrontar la pandèmia en el moment en què decaigui l'estat d'alarma. Aquest mecanisme decau el 9 de maig, cinc dies després de les eleccions a Madrid, de manera que algunes de les mesures vigents -com ara el toc de queda- no es podran aplicar. Budó ha apuntat que el Govern prepara canvis en el marc normatiu per mantenir certes restriccions, tot i que ha alertat que sempre dependrà del criteri que marquin els jutges del TSJC."Encara estem en una pandèmia", ha ressaltat la consellera de la Presidència, que ha obert la porta a confinaments territorials perimetrals en determinades zones del país quan hi hagi afectacions puntuals, com ja va passar l'estiu del 2020 amb el Segrià. Pel que fa a la possibilitat de recuperar presència de públic en competicions esportives, Budó ha apuntat que no ho veuen amb mals ulls. "Hem de mirar d'anar avançant en relaxar les restriccions que de manera dràstica ha patit el món de l'esport", ha assenyalat la consellera de la Presidència. El govern espanyol ja defensa que les últimes quatre jornades de Lliga es puguin jugar amb públic.

