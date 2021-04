La CUP avisa que l'únic ultimàtum de la negociació és la «situació d'emergència» del país

La CUP defensa que l'únic ultimàtum en les negociacions per formar Govern és la "situació d'emergència del país". Així ho ha afirmat el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, que espera que la cimera de Lledoners d'aquest dimarts serveixi per "trobar resposta a les necessitats més urgents".Els anticapitalistes demanen "posar el país al centre" i seguir avançant d'acord amb el preacord signat amb ERC al març . Pellicer ha criticat el "tacticisme" dels dos principals partits independentistes i lamenta que no s'hagi trobat un "compromís perquè el país avanci".El diputat de la CUP no tanca la porta a unir-se a un Govern amb ERC, però creu que les dues opcions que hi ha a hores d'ara sobre la taula són o bé un govern en solitari dels republicans o bé un acord amb Junts. "Ens semblen bé les dues possibilitats si es pot respondre a la situació de crisi social", explica.Sobre les polítiques que el govern en funcions està duent a terme, Pellicer s'ha mostrat molt crític amb Interior i les actuacions durant els desnonaments. "És intolerable que ARRO i BRIMO actuïn amb la col·laboració de Desokupa ". El portaveu de la CUP també s'ha mostrat en contra de "regalar diners a gimnasos", en referència a la concessió del Govern a DIR . Pellicer també ha demanat explicacions al Govern sobre en què s'invertiran els diners dels fons europeus. "Temem que puguin acabar en l'Ibex-35", ha explicat.Els comuns reclamen a ERC un "gir de 180 graus" en les negociacions per conformar Govern. El portaveu dels comuns, David Cid, critica la negociació basada en "ultimàtums" i creu que els dos partits independentistes "no saben com explicar" a la societat catalana que no volen pactar.Cid demana també deixar de "dependre dels tempos dels partits" i pensar en "els del país". "Hem de passar del govern de la resignació al de l'esperança", ha afirmat Cid, en referència a un possible trencament d'ERC amb Junts i l'entrada dels comuns com a socis de Govern.El portaveu dels comuns també ha anunciat que presentaran el diputat Lucas Ferro per substituir el diputat de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas, com a quart representant en la mesa del Parlament. Per aconseguir-ho, Cid reclama el vot favorable d'ERC i la CUP. "Es tracta de tenir una mesa més o menys a l'esquerra i més o menys dialogant", ha afirmat.

