El retret de David Verdaguer a Víctor Amela sobre els presos polítics

El ZASCA de David Verdaguer a Victor Amela l’han escoltat fins a l’Antartida!#PresosPolítics #Llibertatpresospolitics pic.twitter.com/uCEsiX6Jgu — Oriol Puig 🎗 🇪🇭 🔻 (@Pumocat) April 27, 2021

L'actor David Verdaguer ha presentat aquest matí la segona temporada del programa Tabús. En una intervenció a la tertúlia televisiva del Planta Baixa, l'intèrpret i també presentador, ha explicat quines seran les claus d'aquesta nova fornada de capítols de l'espai que dona veu -sobretot per riure- a persones de col·lectius plens de tabús.En un moment de la tertúlia, l'escriptor Víctor Amela ha preguntat a Verdaguer si cap dels programes "serà polític". Verdaguer, molest, ha respost que "li encantaria fer-ne un amb els presos polítics però no pot estar, per raons òbvies, una setmana amb ells". Ho podeu veure a partir del minut 7:45 en aquest enllaç La primera temporada va consistir en l’adaptació del format internacional nominat al Premi Emmy Internacional i emès a diferents països del món. En aquesta ocasió el ‘Tabús’ català és la tercera producció en gravar la segona temporada després del Canadà i Bèlgica i alguns dels tabús en què s’endinsa no s’han tractat en cap de les altres adaptacions. Temes exclusius de la versió catalana, propis de la nostra idiosincràsia.

