El concert de Love of Lesbian al Sant Jordi, sense impacte en la transmissió de la Covid-19

Els organitzadors del concert de Love of Lesbian el 27 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona han informat aquest dimarts dels resultats epidemiològics de l'esdeveniment. Les conclusions assenyalen que en els dies posteriors al concert sis dels 5.000 assistents van donar positiu en Covid-19. D'aquests, quatre es van contagiar en altres espais, segons l'organització.Del total d'assistents, 4.796 van donar consentiment perquè se'ls fes seguiment mèdic. Tots els casos positius han estat asimptomàtics o lleus i no han obligat a fer cap ingrés hospitalari.El públic va assistir al concert després de sotmetre's a tests d'antígens el mateix dia al matí. Un cop al Palau Sant Jordi, els assistents havien de dur mascareta i estaven repartits entre tres sectors no comunicats entre ells. El públic només va ocupar la pista del Sant Jordi, mentre que les graderies estaven buides.Entre les llacunes dels resultats hi ha el 4% d'assistents dels quals no s'ha pogut fer seguiment després del concert i la possibilitat que alguna persona del públic es contagiés però fos asimptomàtica. Amb tot, els organitzadors assenyalen que l'esdeveniment no va tenir impacte en la transmissió del virus.Els casos detectats suposen una incidència acumulada a 14 dies de 130,7 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada de la població de la ciutat de Barcelona en el mateix grup d’edat i mateixa data va ser de 259,5 casos per cada 100.000 habitants.

