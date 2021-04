Un brot de Covid afecta 20 persones vacunades a Esparreguera

Altres notícies que et poden interessar

La residència municipal Can Comelles d'Esparreguera ha detectat un brot amb 20 contagiats de covid, segons ha informat l'Ajuntament. Tots els usuaris havien estat vacunats al gener. Dels 52 tests d'antígens realitzats diumenge entre els residents de la zona vella, on s'ha detectat el brot, 32 van donar negatiu i 20 positius. D'aquests, 12 no tenien cap símptoma i vuit en tenia de lleus, com ara febrícula. En cap cas no es van detectar símptomes greus ni complicacions respiratòries, segons el Consistori.Dilluns es van fer proves diagnòstiques a tots els residents i personal de la residència. A conseqüència del brot, s'han suspès les sortides i les visites al centre i s'investiga ara l'origen d'aquest. La residència havia recuperat feia poc el règim de sortides i visites obert amb els seus familiars després que acabés la pauta de vacunació de tots els residents. Per això, s'investiga si l'origen dels casos detectats pot estar en el contacte amb familiars o l'exterior del centre.El consistori d'Esparreguera ha informat que atenent a l'evolució dels casos detectats i als possibles focus que es puguin identificar, es prendran noves mesures en els pròxims dies per tal d'aïllar el focus i contenir-ne la propagació. En aquest sentit, no descarta el trasllat d'alguns residents a altres residències de manera temporal per evitar el contacte entre les persones negatives i les positives. L'Ajuntament d'Esparreguera ha assegurat que els responsables del centre estan gestionant la situació en una triple direcció.D'una banda, aïllants els residents i mantenint la vigilància i el seguiment assistencial de tots; d'una altra suspenent les visites i comunicant la situació i les mesures posades en marxa als familiars; i per últim, coordinant-se amb el Departament de Salut, la Regió Sanitària Metropolitana Sud i el Consistori. El Consistori ha asseverat que el contacte entre la residència i els familiars dels usuaris aïllats està sent "constant". Les famílies de tots els usuaris van rebre un comunicat diumenge passat, mentre que es va trucar per telèfon a les dels positius.

