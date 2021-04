La Moncloa exigeix un «cordó polític sanitari» en la recta final del 4-M a Madrid

El govern espanyol ha assegurat aquest dimarts que "cap amenaça farà retrocedir la nostra democràcia". D'aquesta manera, l'executiu s'ha referit a les amenaces rebudes en sobres amb bales contra el líder de Podem, Pablo Iglesias, i els ministres de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i d'Indústria, Reyes Maroto (que va rebre un ganivet amb sang), així com per la directora general de la Guàrdia Civil.Després del consell de ministres, la ministra portaveu, María Jesús Montero, preguntada sobre les crítiques d'electoralisme fetes des del PP contra el PSOE per utilitzar les amenaces com a tema de campanya, la ministra ha assegurat que "ja ho diu tot" que el primer que faci el PP quan es tracta d'amenaces de mort sigui parlar d'electoralisme. "S'ha de posar un cordó polític sanitari" a l'extrema dreta, ha afirmat.Ha assegurat que el PP no vol fer fer cordons sanitaris a l'extrema dreta perquè compta amb ella per pactar-hi. S'ha referit a l'expressió d'Isabel Díaz Ayuso, que va dir que la polèmica entorn les amenaces eren un "circ" dient que eren un "disbarat". "El govern no s'ho pren a broma", ha assegurat la portaveu.María Jesús Montero ha criticat, sense esmentar cap sigla, les formacions que pretenen "naturalitzar" les amenaces de l'extrema dreta i que el ministeri de l'Interior està investigant l'enviament de les cartes enviades.La ministra portaveu, que ha insistit en la condemna a les amenaces, ha dit que el govern manifesta la seva "preocupació" pel clima de "crispació" que es genera des de certes formacions polítiques. Ha criticat els qui volen "minimitzar" uns fets que ha qualificat de "molt greus". "S'ha d'aprofundir en més democràcia i respecte, i en construir societats inclusives en què es respecti l'altre". "És un perill real incitar a l'odi", ha dit.Ha afirmat que el govern "rebutja tots els que es volen alimentar de l'odi per enfangar el debat", ha elogiat el servei públic dels responsables polítics que han rebut les amenaces i ha dit que davant aquests fets només hi ha d'haver una condemna "sense matisos".María Jesús Montero ha criticat, sense esmentar cap sigla, les formacions que pretenen "naturalitzar" les amenaces de l'extrema dreta i que el ministeri de l'Interior està investigant l'enviament de les cartes enviades. La ministra portaveu, que ha insistit en la condemna a les amenaces, ha dit que el govern manifesta la seva "preocupació" pel clima de "crispació" que es genera des de certes formacions polítiques.La portaveu ha criticat els qui volen "minimitzar" uns fets que ha qualificat de "molt greus". "S'ha d'aprofundir en més democràcia i respecte, i en construir societats inclusives en què es respecti l'altre". "És un perill real incitar a l'odi", ha dit, i cal evitar que algú pugui considerar normal que responsables polítics rebin amenaces de mort.La campanya de les eleccions a la Comunitat de Madrid, que se celebren el 4 de maig, s'ha enrarit arran de les amenaces i del greu incident en el debat de candidats de la cadena SER. En aquest debat, Iglesias va abandonar la taula davant la negativa de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, a condemnar les amenaces.

