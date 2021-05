La direcció de CCOO rebaixa el compromís amb l'amnistia i el referèndum

Debat obert a CCOO sobre el paper del sindicat en el procés sobiranista. L'organització prepara aquests dies el 12è Congrés, que se celebrarà els dies 21, 22 i 23 de maig i definirà l'estratègia i la línia d'actuació per als pròxims anys marcats pels estralls de la Covid i l'impacte que poden tenir les reformes vinculades als fons europeus en el sector industrial. També es revalidarà en el càrrec el secretari general, Javier Pacheco, i la resta d'òrgans de direcció, que no han trobat oposició. Una de les propostes de resolució que intenta obrir-se pas dins del sindicat per arribar al congrés fa referència al posicionament de CCOO en relació a la qüestió catalana, a la judicialització del procés i a la situació dels presos polítics i exiliats. La direcció intenta frenar-la.CCOO no és independentista, però se situa en la defensa del dret a decidir i a favor de l'alliberament dels presos. El seu paper, amb UGT, va ser significatiu a la vaga general del 3 d'octubre de 2017. No la va convocar, però tampoc la va torpedinar. Sí que es va posicionar en contra de les vagues posteriors que tenien també un rerefons polític, convocades per la Intersindical-CSC. En els últims anys, CCOO s'ha mostrat favorable a un referèndum acordat amb l'Estat. Aquest posicionament ha anat minvant des de 2017 i algunes veus de dins del sindicat lamenten una deriva "cap a les tesis d'ICV", fins al punt de tenir reticències a considerar presos polítics als líders de l'1-O o a reclamar l'amnistia, una reivindicació impulsada per Òmnium i que aglutina la majoria del sobiranisme.A dia d'avui, detallen fonts de CCOO, encara s'estan debatent a nivell territorial i de federacions les diferents propostes. Una de les propostes que s'ha anat presentant en diversos espais és la que reclama al sindicat un posicionament més ferm a favor del referèndum, de l'alliberament dels presos polítics i de l'amnistia. La proposta, segons fonts consultades, no ha estat ben rebuda per la direcció, que el darrer 1 de maig va criticar que encara no s'hagi format Govern després de les eleccions del 14-F, i en alguns casos ha estat frenada abans de poder-se votar o ha estat rebutjada. Fonts de l'executiva afirmen que el debat sobre el tema nacional sempre hi és i es contrasten totes les opinions.En altres espais, com és el cas de la Federació d'Educació, s'ha pogut transaccionar i acordar una versió més suau per mantenir-la viva. La Federació de Salut ha acceptat la proposta independentista. Això, apunten fonts consultades, redobla la pressió a la direcció del sindicat. L'objectiu dels impulsors, agrupats en l'informal sector independentista del sindicat, és aconseguir, com a mínim, que una resolució similar es pugui votar al congrés de finals de maig, tot i que és complicat que el sindicat es mogui respecte de la posició actual.El document s'ha plantejat en diversos espais i reclama que l'organització faci un pas en la defensa dels drets nacionals i socials, exigir la derogació de la llei mordassa, donar suport als posicionaments d'instàncies internacionals en favor dels presos polítics, reclamar l'amnistia per als 3.000 represaliats "com a eina per començar a resoldre el conflicte polític actual" i posicionar-se "clarament" a favor del referèndum d'autodeterminació. En un sindicat com CCOO, aquesta s'entén com una proposta de màxims que difícilment pot tirar endavant en aquests termes. La resolució, per tant, s'està debatent en comissions ad hoc per trobar punts d'acord entre diversos sectors.L'última versió, rebaixada, no parla de presos polítics ni de referèndum, però sí de "dret a decidir". També proposa una solució al conflicte basada en "el diàleg i la negociació" i que passi també per la "desjudicialització". Així mateix, la proposta planteja una "solució àmplia" per a totes les persones amb causes obertes per exercir drets socials i polítics i estableix que el sindicat ha de defensar qualsevol "forma legal" que sigui fruit d'un acord polític entre partits i institucions. Això inclou indults, reforma del codi penal o amnistia. Els "canvis estructurals", remarca el document, requereixen "majories àmplies i transversals". Algunes veus consideren massa descafeïnada aquesta nova resolució.La direcció del sindicat també treballa en la seva proposta, sotmesa a debat abans d'arribar al congrés. És tèbia en la qüestió nacional: no parla de presos polítics ni d'amnistia, ni tampoc demana un referèndum tot i que es declara favorable al dret a decidir i reconeix el caràcter nacional de Catalunya. Planteja la necessitat de "desjudicialitzar" el conflicte polític entre Catalunya i Espanya i "normalitzar la situació" a través de l'alliberament dels "dirigents polítics i socials que estan a la presó". Els indults serien una bona opció i fonts de l'executiva desconfien que l'amnistia tingui viabilitat. La prioritat, però, és que els presos surtin de la presó. I de fet, CCOO va treballar amb UGT en la petició d'indult per a Dolors Bassa.En l'actual situació, és difícil que el sindicat es mogui en la qüestió nacional, malgrat els intents d'alguns sectors. CCOO s'ha hagut de centrar aquests últims mesos a acompanyar i trobar solucions per als treballadors arran de la pandèmia. El sindicat insisteix que cal formar Govern ràpid per afrontar la greu situació de crisi econòmica i social que viu el país i entomar els reptes que arriben, començant per la gestió dels fons europeus Next Generation. El procés pot esperar.

