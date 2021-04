Pfizer preveu treure al mercat aquest any un medicament contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Pfizer està realitzant uns estudis coordinats a Bèlgica i als Estats Units per desenvolupar una pastilla efectiva contra la Covid-19. Així, 60 adults d'entre 18 i 60 anys ja han pres la primera píndola dissenyada específicament per aturar el SARS-CoV-2.Si l'assaig té èxit, és possible que a finals d'aquest any estigui disponible el tractament contra la Covid de la farmacèutica nord-americana. Seria un complement a la vacuna, ja que es tracta d'un fàrmac per mitigar els efectes de la malaltia en la gent contagiada.L'antiviral s'anomena PF-07321332 i és un inhibidor de proteasa. S'ha formulat per atacar la "columna vertebral" del virus i evitar que es reprodueixi al nas, la gola i els pulmons. Els inhibidors de la proteasa van canviar la tendència de la propagació del VIH al Regne Unit i arreu del món. Ara els investigadors esperen que puguin estar a prop d'un avenç similar que destrueixi la pandèmia.La píndola antiviral es va desenvolupar des de zero durant la pandèmia actual, segons Dafydd Owen, director de química medicinal de Pfizer, en un simposi privat de la Divisió de Química Medicinal el mes passat. Els primers set mil·ligrams del compost es van fer a finals de juliol. A finals d’octubre havien fabricat 100 grams del fàrmac. Tot just dues setmanes després, en tenien més d’un quilo. Van necessitar 210 investigadors per fer-ho, va dir Owen. The Telegraph ha obtingut còpies dels documents lliurats als participants que ara entren als primers assajos amb humans. "Fins ara, el fàrmac no s'ha administrat a humans", diuen els documents, que van ser aprovats formalment el 8 de febrer. "La seguretat del fàrmac de l'estudi s'ha estudiat en animals. En aquests estudis amb animals, no es van identificar riscos ni esdeveniments preocupants i el fàrmac de l'estudi no va causar efectes secundaris en cap dels nivells de dosi que s'utilitzaran en estudis clínics".L'assaig es divideix en tres fases i es desenvoluparà durant 145 dies, i se n'afegiran 28 dies més per a "detecció i dosificació". El PF-07321332 s’administrarà en combinació amb dosis baixes de ritonavir, un antiviral utilitzat per tractar el VIH. Actua com un "reforç" per augmentar la quantitat de PF-07321332 a la sang dels participants.La fase 1 de l'assaig està dissenyada per veure "com es tolera a mesura que augmenta la dosi, sola o amb ritonavir, si hi ha efectes secundaris significatius i com se sent la gent després de prendre-la", remarquen els documents. La Fase 2 farà el mateix, però amb "dosis múltiples", mentre que a la Fase 3 es provaran les formes líquides del comprimit i del medicament, així com l'impacte de barrejar-lo amb diferents tipus de menjar.

