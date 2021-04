L’Ajuntament es coordinarà amb Endesa, Telefónica, Seat i Damm per «reactivar» l’economia a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimarts la nova taula de coordinació entre el consistori i el sector privat que es reunirà semestralment a partir de l'octubre i que té per objectiu ajudar a "reactivar" l'economia de la ciutat. Preguntat en roda de premsa per qui prendria part del nou espai, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha citat Telefónica, Seat, Damm i Endesa com a exemples. A la taula hi prendran part grans empreses, pimes i clústers.Collboni ha comparegut acompanyat de la regidora de Barcelona pel Canvi, Eva Parera. El grup de Manuel Valls va ser impulsor de la proposta al ple municipal.Collboni ha defensat la necessitat de "diversificar l’economia de la ciutat i impulsar un model econòmic basat en el talent i la tecnologia". Alhora, ha assegurat que la recuperació depèn "de les vacunes i els avions". "Obrir la ciutat evitarà el tancament d’empreses i la pèrdua de llocs de treball", ha defensat.El primer tinent d'alcaldia ha detallat que un dels objectius de la taula de coordinació serà "crear condicions" de localització i promoció de la ciutat per a "gent que vulgui emprendre, reinventar-se i formar-se".La taula serà un espai de diàleg i coordinació amb el sector privat i també hi participaran universitats i centres de recerca. L'horitzó, segons Collboni, és fomentar un model econòmic basat en "el talent i la tecnologia"."Barcelona no ha de ser només business friednly sinó que també ha de ser una ciutat job friendly", ha dit Parera. La regidora de Barcelona pel Canvi ha vaticinat que la capital serà "una de les grans afectades" per la crisi de la Covid-19 i ha defensat que la taula de coordinació amb el sector privat ha de servir per coordinar la resposta al sotrac econòmic.

