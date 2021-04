El Govern destina 20 milions d'euros a ajudes per pagar el lloguer aquest 2021

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert aquest dimarts la convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer per aquest any 2021, una iniciativa on es destinaran 20 milions d'euros. Segons ha informat el Govern a través d'un comunicat, la línia d'ajuts està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s'hi poden veure abocades si no compten amb una ajuda per a les despeses del lloguer. Les bases reguladores d'enguany modifiquen els topalls de les rendes i l'import de la subvenció, entre altres aspectes. Les famílies que se'n beneficiïn podran rebre una ajuda màxima de 200 euros mensuals.En concret, la subvenció adjudicada dependrà de l'esforç que suposi per a la unitat de convivència el pagament del lloguer. En cas que l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència, la subvenció pot arribar a ser del 20% de l'import de la renda del lloguer anual; si l'esforç per pagar el lloguer si situa entre el 30% i el 40%, l'ajuda puja fins al 30%, i si l'esforç és superior al 40%, la subvenció serà del 40% respecte a l'import de la renda del lloguer anual.Per altra banda, també s'han modificat els requisits sobre el preu del lloguer respecte als límits dels anys anteriors. En aquest cas, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 800 euros mensuals (abans 750). A Girona i Tarragona el límit se situa en 550 euros mensuals (abans 500), mentre que a Lleida és de 500 euros mensuals (abans 450). Finalment, el límit a les Terres de l'Ebre és de 400 euros mensuals (abans 350).Per a les famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot Catalunya.Les sol·licituds es poden presentar fins al pròxim 4 de juny. Els models impresos de les sol·licituds es poden obtenir telemàticament, i la tramitació de l'ajuda es pot fer tan presencialment com online. S'hi podran acollir totes les persones titulars d'un contracte d'arrendament i que compleixin els requisits establerts.L'any 2020, les ajudes al lloguer impulsades pel Govern van beneficiar a 55.420 famílies de tot Catalunya. En paral·lel, la Generalitat va fer arribar ajuts urgents a 1.353 famílies en risc d'exclusió social i va donar suport a 5.370 famílies residents en habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.A més, arran de la crisi de la covid-19, el Govern va obrir una convocatòria d'ajuts específics per a persones que havien patit una disminució sobtada dels seus ingressos. Dins aquesta línia d'ajuts, la Generalitat ha concedit ajudes a 3.863 unitats de convivència.

