L'espectacular impacte d'un llamp provoca un incendi en un edifici de 30 plantes a Benidorm

¡IMPRESIONANTE! 😳 Varios rayos impactaron anoche en #Benidorm, y uno de ellos pudo ser grabado a escasa distancia cayendo en uno de los rascacielos de la ciudad (parece el Edificio Balcón de Poniente).



📹 Ana Gómez Asenjo.@AEMET_CValencia @informacion_es @AEMET_Esp pic.twitter.com/kOnIVczr8c — Climatología UA (@climatologia_ua) April 26, 2021

Aquí os dejamos este impresionante vídeo grabado hace unos segundos en Benidorm, con los rayos cayendo muy cerca. ¡Espectacular!



📹 Susana Serrano.@AEMET_CValencia @GeografiaUa @MeteoredES @informacion_es pic.twitter.com/J847vZv4ig — Climatología UA (@climatologia_ua) April 25, 2021

L'impacte d'un llamp a l'última planta d'un edifici de Benidorm va provocar ahir un incendi a la zona alta del bloc de trenta pisos. Fins a vuit dotacions de bombers de la ciutat valenciana van intervenir per apagar les flames provocades per la tempesta de llamps que es va viure a la costa d'Alacant. Desenes de veïns que estaven enregistrant les imatges van poder captar el moment en què el llamp impacta contra el terrat.Els fets es van produir a l'edifici Balcon de Poniente, un dels més coneguts de la ciutat costera, situat a l'avinguda de l'Armada Española. El llamp va impactar directament contra la zona dels comptadors del gas. En les imatges enregistrades i publicades a les xarxes socials es poden veure les flames originades a l'instant de l'impacte. El fenomen es va produir als voltants de les deu de la nit i no es va registrar cap ferit.Les tasques dels bombers per extingir el foc a l'enorme edifici es van allargar fins passades les dotze de la mitjanit. Durant la nit de dilluns es van produir diverses tempestes elèctriques a la costa d'Alacant, afectant especialment la ciutat de Benidorm.

