El cant colpidor dels tripulants del submarí desaparegut a Indonèsia abans de morir

Imatge de submarins a Indonèsia Foto: Europa Press

🇪🇦Indonesia: Los marineros del submarino hundido cantando antes de desaparecer, la trágica muerte de sus 53 ocupantes.



🇬🇧Indonesia: The sailors of the sunken submarine singing before disappearing, the tragic death of its 53 occupants. pic.twitter.com/sf9y0umLP1 — Moises Lopez (@chapoisat) April 27, 2021

Una tripulació de 53 persones va morir en un tràgic accident a 800 metres de profunditat a Indonèsia. La nau es va espatllar i va resultar impossible tornar a la superfície. A dins, més de cinquanta persones tenien oxigen per només 72 hores.En aquest temps, el rescat va ser inviable i finalment es va trobar el submarí partit en tres parts. Abans de morir, però, la tripulació va gravar un vídeo entonant una cançó de comiat titulada Sampai Jumpa, "adeu" en català.Les imatges han colpit el món sencer: "No estic preparat per trobar-te a faltar, no estic llest per estar sense tu, espero el millor de tu", canten. El submarí, 1 KRI Nanggala 402, formava part d'una sèrie de maniobres militars a les aigües de Bali.Les primeres investigacions apunten a un possible dany en el tanc de combustible a causa de la pressió de l'aigua. A bord de el submarí havia un capità, tres experts en armament i 49 membres de la tripulació.

