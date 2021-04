Més de 400 diputats de l'Eurocambra i parlaments estatals reclamen a la UE alliberar les patents de les vacunes

Altres notícies que et poden interessar

Més de 400 eurodiputats i parlamentaris europeus reclamen a la Unió Europea que doni suport a l'alliberament de les vacunes contra la Covid-19. En una declaració conjunta, els representants de l'Eurocambra i dels parlaments estatals insten la Comissió Europea i els 27 a "reconsiderar urgentment" la seva posició per "evitar els monopolis generats per la propietat intel·lectual" i "augmentar i accelerar la disponibilitat, accessibilitat i assequibilitat de les vacunes, proves i tractaments contra la Covid-19 a nivell mundial". En el text, els eurodiputats i parlamentaris subratllen que "hi ha grans quantitats de diners públics darrere de la innovació en les tecnologies" dels vaccins.L'alliberament de les patents de les vacunes contra la covid-19 s'està debatent a l'Organització Mundial del Comerç després que Sud-àfrica i l'Índia ho proposessin com a mesura per incrementar l'accessibilitat als vaccins arreu del món. L'Organització Mundial de la Salut dona suport a la iniciativa, com també ho fan la majoria dels països amb baixos ingressos, però la Unió Europea i altres països rics estan en contra de la iniciativa.Entre els signants de la declaració hi ha l'eurodiputat dels comuns Ernest Urtasun, els d'ERC Jordi Solé i Diana Riba, de Podem María Eugenia Rodríguez Palop i d'Izquerda Unida Sira Rego. També hi ha eurodiputats socialistes com la francesa Sylvie Guillaume, el colíder dels Verds Philippe Lamberts i de l'Esquerra Unitària Manon Aubry.Pel que fa als diputats a l'Estat, hi ha el representant dels comuns Gerardo Pisarello i d'ERC Marta Rosique, entre d'altres.

