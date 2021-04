Un home mata la seva parella a la Bisbal del Penedès calant-li foc

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un home per calar foc a la seva parella a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). La dona va ser traslladada a l'hospital, on va morir poques hores després, segons els Mossos d'Esquadra. El detingut és un home de 37 anys, veí de la Bisbal del Penedès, acusat d'un delicte d'homicidi.Els fets es van produir sobre les 17.00 hores, quan els Mossos van ser requerits per adreçar-se a un domicili del carrer Foix, a la urbanització de Can Gordei, on una dona havia patit lesions per cremades. En arribar, els agents van localitzar la víctima, una dona de 50 anys, i la seva parella a casa. El detingut va ser traslladat a l'hospital del Vendrell per cremades menys greus.El cas està sota secret de les actuacions.

