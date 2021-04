El govern espanyol dona llum verda al retorn del públic als estadis de futbol

🚨 INFORME #CarruselConfidential



Así preparan los clubes la vuelta del público



🏟️ 25% del aforo



❌ Prohibido levantarse, fumar y quitarse la mascarilla para comer



❌ Sin gradas de animación ni afición rival



📝 Falta el protocolo definitivo de LaLigahttps://t.co/hrrIy1F5Rq — El Larguero (@ellarguero) April 26, 2021

🚨 NOTICIA @partidazocope



💥 Informa J. A. Alcalá



🏟️ @LaLiga trabaja para que el público vuelva a los estadios el fin de semana del 9 de mayo, cuando termina el estado de alarma



➡️ La asistencia será simbólica, máximo 5.000 personas#PartidazoCOPE pic.twitter.com/vNL1FFCw3q — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 26, 2021

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol ha donat llum verda per obrir els estadis de futbol en les últimes quatre jornades de la Lliga, a partir del cap de setmana del 9 de maig, coincidint amb el final de l’estat d’alarma. A més, està elaborant un protocol definitiu d'actuació, segons han avançat el programa El larguero , de la Cadena SER, i El Partidazo de la Cope . La proposta també afectaria a la Lliga Endesa de bàsquet.Aquesta és la primera opció del govern espanyol però també es preveu una possibilitat alternativa que només afectaria les últimes dues jornades de la competició. La decisió no és banal ja que un dels partits més decisius del campionat, el Barça-Atlètic de Madrid, es jugarà el 8 de maig, a la jornada 35.L’últim cop que els aficionats van assistir als estadis va ser el 8 de març de 2020. Si es compleixen els pronòstics del govern espanyol, el retorn de públic als camps de futbol es podria fer al cap de 14 mesos.No serà però un retorn en plena normalitat. La Cope apunta que hi haurà un aforament simbòlic d'un màxim de 5.000 espectadors, mentre que la Cadena Ser diu que es permetrà omplir un 25% de l’aforament.A més, els espectadors hauran de complir algunes mesures de seguretat: no es podran aixecar, ni fumar, ni treure’s la mascareta per menjar, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor