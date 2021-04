Alemanya relaxarà les restriccions als vacunats

Altres notícies que et poden interessar

Els vacunats es beneficiaran d'una relaxació de les normes que limiten els contactes a Alemanya per combatre la pandèmia del coronavirus. Així ho ha acordat la cancellera, Angela Merkel, en una reunió amb els líders dels estats federats del país.En concret, els immunitzats no hauran de mostrar un test ràpid negatiu abans d'accedir a una perruqueria o a una botiga. També es lliuraran de fer quarantena obligatòria quan tornin d'haver viatjat a l'estranger.Els vacunats sí que hauran de continuar complint la distància de seguretat i fent servir mascareta als espais tancats i al transport públic, els únics llocs on és obligatòria a Alemanya.Merkel també ha anunciat que des del juny serà indiferent l'edat, la professió o les malalties prèvies per poder obtenir una cita per vacunar-se. El país ha inoculat almenys una dosi al 23,4% de la població.

