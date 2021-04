Dir-les com Comín

Costos que no volen pagar...

Per Salisburi el 27 d'abril de 2021 a les 08:58 0 0

Uns no volen entrar pel desgàs polític Jxcat, els altres pel cost que produeix estar al govern ERC, la CUP son antisistema, doncs que s´apartin del mig, que faiguin un pas al costat, i ja manaran els altres, sino es veuen capaços de manar a Catalunya el bloc independentista, que es així com ho estan espresan, doncs fora ja han tingut el seu temps i no l´han aprofitat, es a dir han suspes o suspesa la sava inhacció, no valen per res, no més per cobrar i apujar-se el sou, qui vol peixos que es mulli el cul, més clar que l´aigüa...no haver-s´hi posat amb un cosa que els hi va molt gran, i han fracassat a les seves aspiracion, la primera no tenen suport internacional...que ens volen fer creure...carallots....