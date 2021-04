El Gran Premi de Fórmula 1 torna al Circuit amb el compromís institucional perquè no marxi

El Circuit de Barcelona–Catalunya tornarà a sentir el rugir dels motors el cap de setmana del 7 al 9 de maig amb la celebració del Fórmula 1 Aramco Gran Premi d'Espanya 2021. Ho farà sense públic degut a les restriccions imposades per evitar contagis, però amb la voluntat ferma de l'organització de poder fer retornar els aficionats a les grades tan aviat com sigui possible. Les administracions insisteixen en el desig de retenir proves internacionals com aquesta i d'altres del món del motor a Montmeló per l'impacte econòmic que té en el territori, motiu pel quan tant Generalitat com Ajuntament de Barcelona mantenen el seu compromís amb el Circuit, que aquest any celebra el seu 30è aniversari.La cita d'enguany arriba amb la voluntat de mantenir l'esperit de la Fórmula 1 a Catalunya, tot i que no hi pugui haver gent seguint en directe la cursa, com és tradició. La intenció de l'organització és clarament seguir presents al calendari de proves internacionals, per prestigi i l'impacte econòmic que té en el territori, però també per la solera que suposen els 31 anys de la cita."Si se surt del calendari no saps quan ho tornaràs, hi ha ciutats que coneixen l'impacte d'un esdeveniment com aquest, i podem salvar-lo posant en valor la col·laboració entre administracions", assenyala el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. Això, afegeix, aporta un valor afegit no només a la ciutat de Barcelona, també al conjunt del país."Nosaltres hem notat un gran interès de la Fórmula 1 per fer de Barcelona una seu fixa, no podem badar ni donar res per segur, però hi ha moltes ciutats que veuen el potencial d'acollir un Gran Premi com aquest i els diners que hi posa sobre la taula", adverteix. En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha manifestat el compromís de la capital catalana per treballar en la continuïtat de tot allò relacionat amb el motor a Catalunya."Tot i que la prova es farà sense públic, és important que comenci a caminar", ha assenyalat el regidor, tot posant de manifest la necessitat de mantenir la cita tot i els contratemps que implica la pandèmia. Collboni, però, no ha especificat en quina quantitat es tradueix l'aportació econòmica que preveu fer la ciutat per garantir la Fórmula 1 i altres proves al país.Aquesta necessitat d'unir forces també l'ha manifestat l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, perquè el circuit "es consolidi en el futur". Entre d'altres, reclama que es desenvolupi el Pla Director Urbanístic al seu voltant o que es consolidi l'estructura organitzativa jurídica i econòmica per fer participar tots aquells actors que puguin ajudar al manteniment i impuls de l'espai.Precisament, el director del Circuit, Josep Lluís Santamaria, ha assegurat que s'està treballant perquè Montmeló pugui acollir fins a una cinquena i sisena prova internacional, una d'elles vinculada al motocròs, mentre que l'altra no se n'ha avançat la modalitat.L'edició d'enguany se celebrarà del 7 al 9 de maig, amb un al·licient com ho és el retorn a la competició del pilot asturià Fernando Alonso amb Alpine o la presència de Carlos Sainz, aquest any enfundat de vermell amb Ferrari. "Els pilots nous en una escuderia han fet una pretemporada molt curta, i el que millor s'ha adaptat ha estat Carlos Sainz, no esperava que en la darrera cursa acabés fent el que va fer, i crec que a Ferrari tenim la millor parella de pilots", ha assenyalat l'expilot Marc Gené.Per la seva banda, el també expilot Pedro Martínez de la Rosa ha posat de manifest el gran valor que té per a l'espectacle que hi hagi dos pilots espanyols competint a Fórmula 1 aquest any, un d'ells, en referència a Alonso, bicampió del món. També ha tingut protagonisme Belén García, que aquest any s'estrena com a pilot a la Fórmula Regional Europe Championship by Alpine."El temps d'espera ha estat dur", admet García, donat que la competició hauria d'haver arrencat l'any passat. Tot i això, assegura estar preparada per donar-ho tot de si i viure "amb passió" les curses per "començar a lluir".

