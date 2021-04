WhatsApp permetrà esborrar automàticament missatges en 24 hores

Una nova opció arribarà a WhatsApp pròximament per permetre esborrar els nous missatges de forma automàtica en 24 hores, segons el portal WABetaInfo. Ara l'aplicació propietat de Facebook té l'opció de missatges temporals, que suprimeix els missatges de forma automàtica set dies després de rebre'ls.Per activar l'opció, cal obrir la conversa en què volem usar-la, anar a la pestanya de missatges temporals i seleccionar "activats". Aquesta possibilitat està disponible tant per a iOs com per a Android i també es pot fer servir en un grup si s'és l'administrador.Segons el portal, la nova opció arribarà en una "futura actualització" de l'aplicació i de la versió d'escriptori, WhatsApp Desktop.

