Israel manté detinguda sense càrrecs Juana Ruiz, referent de la cooperació catalana amb Palestina

Hola, última hora. Confirmamos que no se ha producido la liberación de Juana y establecen una nueva vista para el domingo que viene a las 11:00 de la mañana. No nos rendiremos hasta que liberen a Juana. #LibertadJuani #FreedomForJuana — FreedomForJuana (@freedomforjuana) April 26, 2021

Encarcelan a nuestra amiga Juani Ruiz, trabajadora sanitaria madrileña en la ciudad de Belen, una de las referencias de la cooperación del @bcn_ajuntament con Palestina. Debe denunciarse.



El Estado de Israel no debe comportarse como excavadora sobre derechos ajenos. pic.twitter.com/igpzwTzCUC — David Llistar (@Superllisti) April 24, 2021

🇵🇸 Varios eurodiputados y eurodiputadas de @Left_EU y @GreensEFA hemos pedido al Alto Representante @JosepBorrellF que la UE medie para liberar a Juani Ruiz, cooperante española en Palestina detenida por Israel #LibertadJuani pic.twitter.com/rXFiVETAID — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) April 26, 2021

Des del 13 d'abril Juana Ruiz està detinguda per les autoritats israelianes, sense que aquestes hagin informat dels càrrecs que se li imputen més enllà de justificar l'arrest per poder-la interrogar. Nascuda a Madrid, Ruiz fa 35 anys que viu a Palestina, treballa a l'organització Healt Work Committees (HWC) a Cisjordània i és un referent de la cooperació catalana i estatal a la zona. Després que la seva situació es fes pública aquest cap de setmana, aquest dilluns s'ha sotmès a una vista judicial que ha ratificat la seva privació de llibertat.Ruiz viu amb la seva família a Beit Sahur, prop de Betlem, i segons va informar el seu entorn, una vintena de soldats de l'exèrcit israelià va irrompre a casa seva la matinada del 13 al 14 d'abril. La detenció de la cooperant arriba després que l'exèrcit també arrestés el responsable del departament de comptabilitat d'HWC, Tayseer Abu Sharbak, i el seu antecessor en el càrrec, Saeed Abbad. Tots dos fa més d'un mes que estan detinguts, sense saber encara de què se'ls acusa.L'entorn de Ruiz ha publicat un manifest reclamant el seu alliberament , a més de qualificar d'"impossible" que projectes de l'ONG tinguin vincles amb activitats delictives. Com a argument, recorden que els HWC reben finançament d'administracions de l'Estat, que obliguen a justificar el destí dels diners rebuts.Ruiz fa 28 anys que treballa pels HWC i, en aquest temps, ha esdevingut un referent per als departaments de cooperació internacional de diferents administracions. Entre elles, la Generalitat , que ha reivindicat en diverses ocasions el treball conjunt amb l'ONG palestina. També amb l'Ajuntament de Barcelona. El director de Cooperació del consistori, David Llistar, ha denunciat la seva detenció i ha acusat Israel de "comportar-se com una excavadora sobre els drets aliens".Fonts oficials del Ministeri d'Afers Exteriors espanyol expliquen aque ha estat en contacte amb la família de Ruiz des de la seva detenció. També indiquen que des del consolat i l'ambaixada espanyola a Israel, així com des del ministeri, s'han establert "canals de diàleg" amb les autoritats israelianes per fer seguiment de la situació de la cooperant.Fonts oficials del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat diuen que la conselleria no farà valoracions que puguin "condicionar la negociació i les gestions que hi està havent". Més enllà de ser la cara visible dels HWC per a les administracions, Ruiz també col·labora amb moviments socials catalans que organitzen viatges de cooperació periòdics a Cisjordània.Els HWC tenen com a missió principal garantir l'accés a la sanitat de la població palestina que viu a Cisjordània sota ocupació militar. El dret internacional obliga un país ocupant a fer-se càrrec de les necessitats bàsiques de la població que pateix l'ocupació, però això no sempre succeeix a Israel. L'últim exemple és el seu pla de vacunació. El retard en el subministrament de dosis a la població de territoris ocupats va provocar fins i tot la denúncia de l'Oficina de l'Alt Comissionat pels Drets Humans de l'ONU.La detenció de Ruiz arriba en un context de tensió a la zona, per l'actuació de l'exèrcit israelià sobre la població palestina des de l'inici del Ramadà, quan l'Estat va prohibir l'accés dels àrabs a diversos punts de Jerusalem. A això s'hi ha sumat l'actuació de grups d'extrema dreta i de colons israelians, que han fet una crida a atacar població palestina.Aquest dilluns es compleixen 14 dies de la detenció de Ruiz. Més d'un miler de persones ja han firmat el manifest reclamant la seva llibertat. Una quinzena d'eurodiputats també ha signat un altre manifest per instar l'alt representant de la UE per als Afers Exteriors, Josep Borrell, a intervenir per aconseguir el seu alliberament.A l'entorn de Ruiz, el principal temor és que la detenció de la cooperant adquireixi la categoria de "detenció administrativa". Es tracta d'una figura prevista en l'ordenament jurídic israelià que permet mantenir privada de llibertat una persona de manera indefinida sense comunicar de què se l'acusa. Una pràctica amb la qual ja han demanat acabar l'ONU i Amnistia Internacional. Segons l'associació de suport a presos palestins Addameer, actualment hi ha 440 persones en aquesta situació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor