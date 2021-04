La Intersindical convoca una vintena de mobilitzacions el Primer de Maig

La Intersindical-CSC torna al carrer aquest dissabte en el Dia Internacional del Treballador. Sota el lema "Construïm el futur! Al servei del país i de la gent treballadora", Sergi Perelló, secretari general del sindicat, ha presentat aquest dilluns la campanya de mobilitzacions del Primer de Maig, que enguany amb la pandèmia, es farà de manera descentralitzada amb més de 20 concentracions arreu del Principat. L'objectiu d'aquest model, explica Perelló, és que la ciutadania "es pugui concentrar de manera segura".



L'acte central del sindicat es farà a Barcelona a les 11h a la plaça Universitat. Paral·lelament, hi ha convocatòries a Girona -12h a la plaça Santa Susanna- i Lleida -12h a la plaça Salvador Seguí-. Fins al moment, la Intersindical ha anunciat 22 concentracions, amb la possibilitat que augmenti el nombre de convocatòries a mesura que avança la setmana. Com a novetat, les mobilitzacions d'enguany requereixen inscripció prèvia a través de la pàgina web del sindicat. Perelló explica que es fa amb la finalitat de "garantir les mesures de seguretat i sanitat en el marc de la pandèmia".

El manifest que ha fet públic el sindicat per l'1 de maig, emfatitza entorn la situació de crisi socioeconòmica: "Arribem al Primer de Maig, de nou, entorn una crisi sistemàtica de dimensions globals i agreujada per la pandèmia, i als Països Catalans, aguditzada per les condicions d'ocupació espanyola i francesa". També denuncia "el desmantellament del sector públic i la seva privatització" així com "l'augment de l'atur, la temporalitat i la subocupació", que segons el sindicat, carrega sobre la població treballadora catalana i la deixa en una situació cada cop més inestable i precària. Davant això, des de la Intersindical aposten pel sindicalisme republicà i de classe: "per guanyar una República Catalana al servei de la gent treballadora".

7 eixos de construcció de futur

Enguany, el sindicat ha presentat set eixos com a reivindicacions principals per l'1 de maig. Perelló defensa que "permeten un avanç cap a un model de país republicà i socialment just, i que busquin el benestar de la ciutadania més que no satisfer les elits empresarials". En aquest sentit, criden a la mobilització en defensa de la reducció de la jornada laboral, un Salari Mínim Interprofessional català de 1.300 euros, la titularitat pública dels serveis bàsics, avançar cap a un model productiu sostenible, la implementació de la Renda Bàsica Universal, garantir pensions dignes, així com reduir l'edat de jubilació i el blindatge de la llengua als centres de treball. Aquests, són els eixos del futur que "volem construir: al servei del país i de la classe treballadora", expliquen al manifest.

