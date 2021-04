Disparen sis trets a un radar de Salt

El radar que hi ha a l'entrada del municipi de Salt (Gironès) al costat de l'AP-7 ha rebut sis trets d'una escopeta de cartutx. Els fets haurien passat aquest diumenge a mitja tarda quan un veí va sentir els trets i va avisar a la Policia Local de Salt, que anar fins al lloc dels fets es va trobar amb els cartutxos a prop del radar.El cos ja ha iniciat una investigació per esbrinar l'autor dels fets a partir de les càmeres de videovigilància que hi ha a la zona. Després de rebre els trets, el radar ha quedat inoperatiu, però l'Ajuntament garanteix que ja estan treballant per tornar-lo a posar en funcionament el més aviat possible.

