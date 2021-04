Fins a 6.000 dosis en un cap de setmana: en marxa la prova de vacunació massiva a la Fira de Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han habilitat aquest dilluns el pavelló 4 de Fira de Barcelona a Montjuïc per acollir la prova pilot de vacunació massiva a la ciutat. Les administracions preveuen poder vacunar 1.000 persones aquesta tarda i subministrar 6.000 dosis aquest cap de setmana, segons han anunciat l'alcaldessa, Ada Colau, i la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la seva visita al recinte.Aquest dimecres a la tarda estaven cridades a vacunar-se un miler de veïns de Barcelona de 60 a 69 anys. Vergés ha defensat que l'espai reuneix les característiques necessàries de "fàcil accés" i "flux constant de persones". "Estem preparats", ha dit Colau.Tant l'alcaldessa com la consellera han situat en 120.000 les dosis setmanals que es podran subministrar a la Fira quan es disposin de prou dosis. Perquè això sigui possible, caldrà habilitar més mòduls del recinte firal, a banda del que ja està en funcionament aquest dilluns a la tarda.Un cop superada la prova pilot d'avui i del cap de setmana -quan es vacunaran persones de 70 a 79 anys-, del 7 al 9 de maig es tornarà a obrir per continuar amb la vacunació. A partir d’aquí, l’objectiu és tenir el recinte disponible cada dia.Avui han estat un miler els barcelonins que han participat en la prova pilot. Després de rebre l'avís s'han presentat al pavelló 4 de la Fira. Un cop allà, i després de fer cua, simplement han hagut d'ensenyar la seva targeta sanitària a l'entrada. Un cop dins, se'ls ha proporcionat informació de quin era el seu punt de vacunació.La titular de Salut ha insistit que tot i que es disposin de grans espais per a la vacunació massiva, l'estratègia d'immunització continua "emanant" dels CAP. Colau ha anunciat que l'Ajuntament ha posat a disposició de la Generalitat quatre grans espais més a banda de la Fira per fer vacunacions massives que podrien atendre centenars de persones al dia: el Fòrum Besos, el Poliesportiu Francisco Calvo, el Parc Tecnològic de Nou Barris i el Centre Cívic La Sedeta.Segons Vergés, l'estratègia de vacunació està agafant "embranzida" . Catalunya rebrà aquesta setmana 280.00 dosis de la vacuna de Pfizer, 30.200 de la de Moderna i 16.900 de la d'AstraZeneca, segons han concretat fonts del Departament de Salut. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha explicat que aquest dilluns s'estan repartint 1,7 milions de dosis de Pfizer al conjunt de l'Estat i 280.000 corresponen a Catalunya.

